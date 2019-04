Šest od 11 osumljenih preprodaje drog danes k preiskovalnemu sodniku

Maribor, 19. aprila - Kriminalisti PU Maribor preiskujejo kazniva dejanja, ki so bila storjena v okviru mednarodne hudodelske združbe, katere osumljenci so se ukvarjali s prevozi drog po vsej Evropi. Osumljenih je 11 ljudi, od tega sta dva že nekaj časa v zaporu, tri so izpustili iz pridržanja, preostalih šest pa bodo danes privedli k preiskovalnemu sodniku.