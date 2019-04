Ministrstvo ponovno išče interesente za interventni odvoz odpadne embalaže

Ljubljana, 21. aprila - Ministrstvo za okolje in prostor je v začetku tedna objavilo nov javni razpis za prevzem in obdelavo odpadne embalaže in odpadnih nagrobnih sveč. Gre za odvoz na območjih, kjer v prvem javnem naročilu ni bilo zanimanja ponudnikov, ministrstvo pa je tokrat naročilo razbilo v manjše dele.