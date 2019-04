Predstavniki bank potegnili črto pod lanskim letom

Ljubljana, 22. aprila - Predstavnik bank v ZBS so na nedavni letni skupščini izpostavili, da se je lani bančni sektor kljub ugodnim gospodarskim razmeram soočal z veliko izzivi. Leto je bilo zaznamovano z izzivi regulatornih in tehnoloških sprememb ter razvoja in s povečano konkurenco pri ponudbi finančnih storitev.