Na okrogli mizi o prihodnosti kmetijstva

Ljubljana, 19. aprila - Kakšno bo slovensko kmetijstvo vključno s podeželjem po letu 2021, je vprašanje, s katerim so se danes ukvarjali na okrogli mizi ob prvi javni predstavitvi resolucije Naša hrana, podeželje in naravni viri po 2021. Sodelujoči so se strinjali, da je v panogi potreben preobrat, pomembno pri tem je sodelovanje, prenos znanja, digitalizacija.