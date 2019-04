Mladi med izzivi zaposlovanja in iskanja stanovanja (tema)

piše Domenika Presekar

Ljubljana, 22. aprila - Ukrepi Nacionalnega programa za mladino 2013-2022 so raznoliki, kar omogoča izboljšanje življenjskih situacij posameznikov, ki se nahajajo v različnih obdobjih mladosti. Ukrepi na področju zaposlovanja so neposredni, medtem ko na področju zdravja delujejo predvsem preventivni programi. Največ denarja so v minulem letu namenili za štipendiranje.