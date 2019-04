Clint Eastwood bo režiral film o olimpijski drami v Atlanti

Los Angeles, 23. aprila - Oskarjevec Clint Eastwood ima že v mislih nov režijski projekt. Kot sta poročala Hollywood Reporter in Variety, bo posnel film o bombnem napadu na olimpijskih igrah v Atlanti leta 1996. Studio Fox je že leta 2014 odkupil avtorske pravice za članek v reviji Vanity Fair z naslovom The Ballad Of Richard Jewell.