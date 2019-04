Slovenski planinski muzej zbira predmete in spomine z odprav na Everest

Mojstrana, 21. aprila - Slovenski planinski muzej v Mojstrani bo 40. obletnico vzpona prvih Slovencev na vrh Mount Everesta obeležil z evidentiranjem in zbiranjem predmetov, fotografij in drugih spominov, ki so na različne načine povezani s streho sveta. Zato poziva vse, ki so bili na Everestu, naj svoje spomine delijo z muzejem.