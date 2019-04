Reševalna postaja UKC Ljubljana septembra z novim motorjem

Ljubljana, 19. aprila - Reševalna postaja UKC Ljubljana bo septembra dobila nov reševalni motor za potrebe nujne medicinske pomoči, a bodo še vedno imeli tri, saj je en odslužen. Glede na to, da šest motoristov reševalcev v Ljubljani opravi od 550 do 600 intervencij v sezoni, bi jih rabili najmanj osem in primerno število motorjev, so opozorili na novinarski konferenci.