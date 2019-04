Islamski kulturni center in džamija v Ljubljani večinoma končana letos

Ljubljana, 22. aprila - V slovenski islamski skupnosti pričakujejo, da bo projekt Islamskega kulturnega centra in džamije v Ljubljani večinoma zaključen letos. Do konca leta nameravajo zaključiti obrtniška dela in vložiti prošnjo za izdajo uporabnega dovoljenja, je za STA pojasnil generalni tajnik Islamske skupnosti v RS Nevzet Porić.