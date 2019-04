Milanič naj bi konec sezone zapustil vijoličaste, NK Maribor to zanika

Maribor, 19. aprila - Trener Maribora Darko Milanič naj bi poleti zapustil tabor vijoličastih in se spet podal v tujino, danes piše nogomania.com. Če ne bo nepredvidenih sprememb, bo Milanič prevzel Slovan iz Bratislave. Na poročanje so se odzvali pri Mariboru in novico o Milaničevem odhodu označili za laž.