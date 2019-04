Kipar Jakov Brdar praznuje 70 let

Ljubljana, 22. aprila - Kipar Jakov Brdar danes praznuje 70 let. Opus enega najvidnejših sodobnih slovenskih kiparjev zaznamuje ekspresivna figura, tako človeška in živalska kot mitološka. Njegov slog je prepoznaven po obdelavi kiparske mase z roko. Ustvaril je številna javna dela in spomenike, med drugim spomenik Rudolfa Maistra pred ljubljansko železniško postajo.