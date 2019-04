Filo: Ne demokracija ne socialna država, odreši nas lahko le vera

Ljubljana, 19. aprila - Evangeličanski škof Geza Filo je popoldne vodil osrednje velikonočno bogoslužje Evangeličanske cerkve. Opozoril je, da danes prevladuje prepričanje, da nas lahko odrešijo le demokracija, tržno gospodarstvo, evro, socialna država, varstvo okolja in podobno. Vse to so nujno potrebne stvari, toda dejansko odrešitev prinaša vera, je dejal.