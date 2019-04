Slovenci med pomladnimi prazniki najraje na Jadran

Ljubljana, 19. aprila - Pomladni prazniki so običajno čas, ko se Slovenci podajo na prva letovanja. Ta najraje izrabijo za predpoletni skok na morje, pri čemer po podatkih turističnih agencij prednjači Jadran, predvsem z avtomobili hitreje dostopni kraji v Istri, Kvarnerju in srednji Dalmaciji. Priljubljen cilj so tudi slovenska obala in terme.