Na Filipinih na veliki petek križanja in drugi krvavi obredi

Manila, 19. aprila - Katoličani na Filipinih veliki petek danes obeležujejo s križanji in drugimi krvavimi obredi, s katerimi se spominjajo trpljenja in smrti Jezusa Kristusa. Verniki v tej večinsko katoliški državi, kjer je velika noč glavni verski praznik, se udeležujejo tudi verskih procesij in bogoslužij.