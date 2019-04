ZPS kritično o predpakiranih poticah na policah slovenskih trgovin

Ljubljana, 19. aprila - Domačo orehovo potico, tako kot so jo pripravljale že vaše (pra)prababice, boste na trgovskih policah v Sloveniji zelo težko našli, so pred veliko nočjo, ko tradicionalno uživamo to sladico, posvarili na Zvezi potrošnikov Slovenije. Če želite potico brez aditivov, vas čaka branje deklaracij, saj so takšne potice prej izjema kot pravilo, pravijo.