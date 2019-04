Zdravilišča med velikonočnimi in prvomajskimi prazniki z dobrim obiskom

Celje, 19. aprila - Slovenska zdravilišča bodo med velikonočnimi in prvomajskimi prazniki dobro obiskana. V času velikonočnih praznikov bo v zdraviliščih več domačih gostov, med prvomajskimi pa več tujcev, predvsem iz Italije, Avstrije, Nemčije, Hrvaške in Srbije. Vsem bodo na voljo pestri in zanimivi praznični programi, nekaj prostih mest pa še je.