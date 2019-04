24-letniku za spolni napad mladoletnice pet let in devet mesecev zapora

Murska Sobota, 19. aprila - Okrožno sodišče v Murski Soboti je 24-letnika, obtoženega spolnega napada mladoletne sorodnice, obsodilo na zaporno kazen petih let in devet mesecev. To je precej višja kazen kot bi jo sicer prejel, če bi na predobravnavnem naroku krivdo priznal, poročajo mediji.