Vse nared za velikonočni jadralski praznik

Ljubljana, 19. aprila - Velikonočni prazniki so čas, ko morje pred Izolo in Bernardinom preplavi nešteto belih jader. Konec tedna je za 32. spomladanski pokal Izole prijavljenih 236 jadralcev (178 posadk) iz 11 držav, nastop na 27. Velikonočni regati pa je do danes potrdilo kar 450 tekmovalcev iz 15 držav.