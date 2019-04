Zlati vitezi zapravili prvi zaključni plošček

San Jose, 19. aprila - Hokejisti Vegas Golden Knights so imeli na peti tekmi dvoboja prvega kroga končnice NHL proti San Jose Sharks priložnost, da bi se prebili v drugi krog, a so delali račun brez krčmarja. Morski psi so se na domačem ledu prebudili, zmagali s 5:2 ter skupni zaostanek v boju na štiri zmage zmanjšali na 2:3. Šesta tekma bo v nedeljo v Las Vegasu.