Baskonia Vitoria in Žalgiris vrnila udarec

Ljubljana, 18. aprila - Španska Baskonia Vitoria in litovski Žalgiris sta na uvodnih četrtfinalnih tekmah košarkarske evrolige doživela visoka poraza proti ruskemu CSKA in turškemu Fenerbahčeju, na današnjih drugih tekmah pa sta vrnila udarec in izid v zmagah izenačila na 1:1. Baskonia je v Moskvi slavila s 78:68, Žalgiris pa v Istanbulu z 82:80.