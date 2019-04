Odbojkarji ACH Volleyja znova državni prvaki

Ljubljana, 18. aprila - Odbojkarji ACH Volleyja nadaljujejo prevlado v slovenskem odbojkarskem prvenstvu in so znova postali državni prvaki. Na tretji finalni tekmi 1. DOL so ugnali Calcit Volley s 3:1 (19, 21, -16, 19). Ljubljančani, za katere je to 16. naslov prvaka, so prvi dve tekmi dobili s 3:2 in 3:0.