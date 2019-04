Odpovedali kolesarsko dirko Tour of Croatia

Zagreb, 18. aprila - Le pet dni pred načrtovanim začetkom 5. kolesarske dirke Tour of Croatia je direktor prireditve Ivan Črnjarić tudi uradno odpovedal športno prireditev, ki so jo imeli tudi za "razglednico Hrvaške". Črnjarić je sporočil, da jim ni uspelo zagotoviti zadostnih finančnih sredstev za dirko, ki je bila napovedana med 23. in 28. aprilom.