Mrakova in Macarolova v Genovi po prvi regati peti

Genova, 18. aprila - Najboljša slovenska ekipa lanskega leta, jadralki Tina Mrak in Veronika Macarol, sta bili peti v prvi regati razreda 470, ki so ga lahko opravili na tekmi za svetovni pokal v morju pred Genovo. Peter Janežič in Sebastian Prinčič, ki jadrata v modri skupini razreda 49er, sta skupno 27. (46 točk).