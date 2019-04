Naklo, 18. aprila - Policija je preklicala iskanje 87-letnega Alojzija Perka iz Nakla, ki je bil pogrešan od srede zvečer. Pogrešanega so namreč našli svojci, so danes sporočili s Policijske uprave Kranj. Najdenega so odpeljali v zdravstveno ustanovo, saj je bil nekoliko obnemogel in opraskan.