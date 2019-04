Evropske borze končale neenotno

London/Frankfurt/Pariz, 18. aprila - Indeksi na pomembnejših evropskih borzah so današnje trgovanje končali neenotno. Vlagatelji so po poročanju francoske tiskovne agencije AFP premlevali obete pred prihajajočimi velikonočnimi prazniki, ko bodo borze v mnogih državah zaprte. Neenotne so tudi cene nafte, tečaj evra pa se je glede na dolar znižal.