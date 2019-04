Organizatorji portoroškega navtičnega sejma napovedujejo bogato obsejemsko dogajanje

Portorož, 19. aprila - V Marini Portorož so pred izvedbo novega mednarodnega navtičnega sejma Nautica, ki bo potekal med 16. in 19. majem, optimisti. Zmogljivosti so mesec pred prireditvijo že skoraj povsem polne, na sejmu pa se bo predstavilo okoli 150 razstavljavcev in okoli 100 plovil. Obenem napovedujejo bogato obsejemsko dogajanje z glasbenimi in modnimi dogodki.