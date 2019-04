Po novem predlogu ministrstva celjski družinski zdravniki zamrznili odpovedi

Celje, 18. aprila - Zdravniki družinske medicine v Zdravstvenem domu (ZD) Celje so po današnjem sestanku z vodstvom ZD izrazili zadovoljstvo s predlogom ministrstva za zdravje. To je namreč ugodilo njihovi glavni zahtevi po sprejemu 1895 glavarinskih količnikov, zato bodo odpovedi delovnega razmerja do 1. junija zamrznili, so sporočili iz ZD Celje.