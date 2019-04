Na prometno obremenjeni Škofljici se začenja gradnja krožišča

Škofljica, 23. aprila - Na Škofljici se danes začenjajo gradbena dela za preureditev začasnega krožišča pri osnovni šoli Škofljica na križišču državne ceste proti Ribnici in Kočevju s cesto proti Igu. Do konca junija bo tako na območju spremenjen prometni režim, to pa bo zelo verjetno dodatno prispevalo k težavam ob prometnih konicah v kraju.