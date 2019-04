Igralka Jessica Lange praznuje 70 let

New York, 20. aprila - Ameriška igralka Jessica Lange danes praznuje 70 let. V karieri si je prislužila oskarja za glavno vlogo v filmu Modro nebo v režiji Tonyja Richardsona in za stransko vlogo v filmu Tootsie Sydneyja Pollacka, več zlatih globusov ter tri emmyje, dva za vlogi v seriji Ameriška grozljivka.