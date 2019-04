Newyorške borze kljub odličnim novicam začele neenotno

New York, 18. aprila - Newyorške borze so današnji trgovalni dan začele neenotno, in to kljub nekaterim odličnim novicam. V ZDA so danes objavili, da je marca prišlo do največje mesečne rasti trgovine na drobno v letu in pol, pa tudi, da je bilo minuli teden vloženih najmanj zahtevkov za nadomestilo za brezposelnost po septembru 1969.