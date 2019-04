Uporabniki slovenskega znakovnega jezika v pričakovanju svoje slovnice

Ljubljana, 18. aprila - Slovenski znakovni jezik je sistem kretenj, s katerimi komunicirajo gluhi, naglušni in gluhoslepi. Ima svoja jezikovna pravila in nima neposredne povezave s slovenščino. Letos je pričakovati prvo slovnico slovenskega znakovnega jezika. Poleg kretenj znakovni jezik sestavljajo še artikulacija, prstna abeceda, mimika obraza in položaj rok na telesu.