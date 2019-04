Ameriška trgovina na drobno marca z največjim skokom v letu in pol

New York, 18. aprila - Obseg trgovine na drobno se je v ZDA marca na mesečni ravni povečal za 1,6 odstotka, na letni pa za 3,6 odstotka na 514,1 milijarde dolarjev. Februarja se je medtem skrčil za 0,2 odstotka. Novica je pozitivno presenetila analitike, ki so pričakovali 0,9-odstotno meseč no rast. Gre tudi za največji skok trgovine na drobno po septembru 2017.