Odbor za infrastrukturo o slovenski prometni politiki

Ljubljana, 18. aprila - Odbor DZ za infrastrukturo, okolje in prostor na današnji seji obravnava širitev ljubljanske obvoznice ter poziv Levice k razvoju javnega potniškega prometa in železniške infrastrukture v osrednjeslovenski regiji. Poslanci si glede možnih rešitev niso enotni, so se pa strinjali, da slovenska prometna politika potrebuje posodobitve.