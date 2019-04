Ljubljanska borza zaključila v rdečem

Ljubljana, 18. aprila - Indeks najpomembnejših podjetij na Ljubljanski borzi SBI TOP je danes izgubil 0,46 odstotka in skrajšan trgovalni teden zaključil pri 879,35 točke. Največ zanimanja je veljalo za delnice NLB, ki so se pocenile za 0,32 odstotka. Med delnicami v indeksu so se podražile le delnice Zavarovalnice Triglav, Cinkarne Celje in Intereurope.