Bolj kot pomnjenje podatkov naj šola spodbuja ustvarjalnost in uči kritičnega mišljenja

Ljubljana, 20. aprila - O vlogi šole in potrebnih spremembah v sistemu vzgoje in izobraževanja se v zadnjem času tudi v luči priprave bele knjige precej razpravlja. Nekatere od aktualnih vidikov so odprli tudi na posvetu ta teden. Slišati je bilo, da bi morala šola bolj kot pomnjenje podatkov spodbujati radovednost in ustvarjalnost ter otroke učiti kritičnega mišljenja.