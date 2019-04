V antologiji Rasla je Jelka pesmi s podobami Jelke Reichman

Ljubljana, 18. aprila - Založba Mladinska knjiga je ob letošnji 80-letnici ene najpomembnejših in najbolj priljubljenih slovenskih ilustratork Jelke Reichman izdala antologijo Rasla je Jelka - najlepše pesmi s podobami Jelke Reichman. V njej so zbrane pesmi slovenskih pesnic in pesnikov, pa tudi slovenske ljudske pesmi in ljudske pesmi drugih narodov.