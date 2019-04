Noveli zakona o socialnem varstvu zelena luč pristojnega odbora

Ljubljana, 18. aprila - Članice in člani odbora DZ za delo, družino, socialne zadeve in invalide so danes potrdili novelo zakona o socialnem varstvu. Predlog zakona uvaja novo socialnovarstveno storitev, ki bo na sistemski ravni zagotovila ustrezno podporo žrtvam kaznivih dejanj in njihovim družinskim članom, in sicer strokovno obravnavo s strokovnim svetovanjem.