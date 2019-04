Policisti po Sloveniji pridržali devet osumljenih za posle z drogami

Maribor, 18. aprila - Mariborski kriminalisti so v sredo zvečer v sodelovanju z drugimi policijskimi upravami po Sloveniji začeli zaključno akcijo v zvezi s preiskovanjem kaznivih dejanj s področja prepovedanih drog. Po besedah predstavnika Policijske uprave Maribor Bojana Kitla so doslej opravili 11 hišnih preiskav, devetim ljudem pa so odvzeli prostost.