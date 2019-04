Grški parlament od Nemčije zahteva plačilo vojne odškodnine

Atene, 18. aprila - Grški parlament je v sredo zvečer sprejel resolucijo, v kateri vlado poziva, da od Nemčije uradno zahteva plačilo odškodnine za vojne zločine, ki so jih nacisti storili v Grčiji med okupacijo med letoma 1941 in 1944. Nemška vlada plačilo vojne odškodnine zavrača in poudarja, da je bilo vprašanje že ustrezno rešeno.