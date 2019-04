Triglav The Rock v že tretji izvedbi z Garnbretovo in Kruderjem

Ljubljana, 18. aprila - V središču Ljubljane se na nekdanji dan mladosti znova obeta spektakel športnih plezalcev in športnih plezalk z Janjo Garnbret in Jernejem Kruderjem v glavnih vlogah. Na Kongresnem trgu bodo izpeljali še tretjo izvedbo mednarodnega tekmovanja na balvanih Triglav The Rock Ljubljana.