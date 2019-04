Delnice stare dame doživele še dodatni padec

Milano, 18. aprila - Potem ko so delnice italijanskega nogometnega prvaka Juventusa v sredo na borzi doživele več kot 17-odstotni padec, so danes izgubile vrednost še za dodatne tri odstotke in pol. Velik padec je posledica torkovega izpada iz lige prvakov, ko je Cristiana Ronalda in druščino izločil nizozemski Ajax.