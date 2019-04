Kenijska policija ob gledanju lige prvakov ostala brez orožja

Nairobi, 18. aprila - Kenijski policisti niso želeli zamuditi priložnosti za ogled četrtfinalnih tekem lige prvakov na televiziji, zato so v torek zvečer zaprli policijsko postajo in si šli ogledat tekmo. Njihovo neprevidnost pa so izkoristili tatovi, ki so s postaje v času tekme ukradli puške.