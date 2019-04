Tottenham - Ajax 30. aprila, Barcelona - Liverpool 1. maja

Nyon, 18. aprila - Znani so termini polfinalnih obračunov v nogometni ligi prvakov. Nogometaši Tottenhama se bodo z Ajaxom na prvi tekmi polfinala pomerili v torek, 30. aprila, ob 21. uri, prva polfinalna tekma v obračunu med Barcelono in Liverpoolom pa bo v sredo, 1. maja, prav tako ob 21. uri. Povratni tekmi bosta 7. in 8. maja. Finale pa 1. junija v Madridu.