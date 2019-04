EU VOLITVE: Obrazi evropskih strank

piše dopisnica STA iz Bruslja Petra von Wüllerstorff

Bruselj, 19. aprila - Evropske politične družine so izbrale enega ali več vodilnih obrazov, da bi tudi tako privabile Evropejce na volitve in izboljšale slabo volilno udeležbo. Ti naj bi bili tudi ključni kandidati za položaj predsednika Evropske komisije in druge visoke položaje v EU. Med glavnimi obrazi sta tudi dve Slovenki: Violeta Bulc in Violeta Tomić.