Nemški ljubitelji piva lani globlje posegli v denarnico

Berlin, 21. aprila - Nemške ljubitelje piva je lani zadel hladen tuš. Cene piva in pijač, mešanih s pivom, so namreč v letu 2018 porasle za okoli 3,5 odstotka, medtem ko je bila rast cen življenjskih potrebščin 1,9-odstotna. Ne glede na to so nemške pivovarne lani zvarile 8,7 milijarde litrov, kar je 2,2 odstotka več kot v predhodnem letu.