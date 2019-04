V Novem mestu nasprotovanje predlogu prometne ureditve Glavnega trga

Novo mesto, 18. aprila - Novomeška svetniška opozicija je na današnji novinarski konferenci opozorila na drugačne poglede na občinski predlog prometne ureditve prenovljenega Glavnega trga. Poudarili so, da številni lastniki in poslovni subjekti iz mestnega jedra ne podpirajo predloga, da Glavni trg zaprejo za motorni promet in da bi kaj takega povzročilo škodo.