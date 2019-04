V študentski Menzi razstava, knjiga in koncert ob 40-letnici nastopa Pankrtov

Ljubljana, 18. aprila - Ob 40-letnici prvega uradnega koncerta Pankrtov v študentski Menzi v Rožni dolini bodo danes na tem prizorišču odprli fotografsko razstavo Dušana Gerlice o punk koncertih, ki so se v študentskem domu zvrstili v letih 1979 in 1980. Fotograf in kipar bo predstavil tudi fotoknjigo Pank menza, obogateno s spremnimi zapisi, posvečenimi temu obdobju.