Organizatorji OI 2020 odprli spletno stran za vstopnice

Tokio, 18. aprila - Japonski organizatorji olimpijskih iger leta 2020 v Tokiu odprli spletno stran za vstopnice, na kateri so tudi ceniki in časovnica, kdaj bodo za posamezna tekmovanja na voljo. Med 339 tekmovanji v 33 disciplinah in panogah so najcenejše za 2500 jenov (20 evrov), najdražjih pa za najboljše sedeže za odprtje iger za 300.000 jenov (2371 evrov).