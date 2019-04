Študenti strojništva zmagali na tekmovanju izgradnje brezpilotnih letal

Ljubljana, 18. aprila - Ekipa študentov ljubljanske fakultete za strojništvo je zmagala na ameriškem tekmovanju Design/Build/Fly (DBF), namenjenemu načrtovanju in izgradnji daljinsko vodenih brezpilotnih letal ter tekmovanju v letenju. Kot so sporočili s fakultete, so z letalom, ki dosega hitrosti prek 100 kilometrov na uro, "premagali vso svetovno univerzitetno elito".