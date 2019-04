Cene nafte znova malenkost pridobile

Singapur, 18. aprila - Cene nafte so se danes v azijskem trgovanju znova malenkost zvišale. Med trgovci z nafto še vedno pozitivno odmeva novica o upadu ameriških zalog nafte, saj so pričakovali povečanje. Padec zalog je lahko pokazatelj večjega povpraševanja in ima običajno vedno za posledico rast cen črnega zlata.